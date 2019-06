Restaurant satser på lunsjmeny

Nyheter

- Vi startet med lunsjservering fordi vi ser at det ikke er noen plasser mellom Soknedal og Verdal bortsett fra bensinstasjoner der en lett kan svinge av E6 for en matbit ved lunsjtider, sier Mona Grorud Sørensen som er ansatt for å ta seg av lunsjserveringa hos Nabolaget Mat på Kvål.