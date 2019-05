Snøbyger fører til vanskelige kjøreforhold i høyereliggende områder

Nyheter

Iskaldt maivær har gitt snøbyger lagt nedover i bygdene og i høyereliggende strøk kan det ligge snø på veien. Vegtrafikksentralen anbefaler veifarende å sjekke føreforholdene før de legger avgårde på fjelloverganger.

Klokka 07 ble det målt bare 1,7 grader i Soknedal. Det er meldt nokså kjølig vær resten av dagen med opp i sju grader. Stort bedre blir det ikke på lørdag for da blir det bare et par grader til langt utpå dagen. Men fra mandag av vil temperaturen gjøre et skikkelig sommerlig hopp ifølge Meteorologisk institutt.