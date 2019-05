Bytter sviller i stort tempo

Nyheter

- Folk lurer litt på hva som skjer og vi må dirigere bilistene aktivt bort fra overgangen, sier Magnus K. Eriksen fra NRC Bane.

I perioden 28. mai til 6. juni skal Bane Nor skifte 13.600 sviller på ei sju kilometer lang strekning på Dovrebanen i Melhus, og arbeidet utføres av NRC Group. Blant stedene det skjer skifte av sviller, er på Kvål. Overgangen i Kvål sentrum er stengt, og i stedet er det etablert en midlertidig overgang litt lenger nord for den ordinære overgangen.

Stenger jernbaneoverganger når sviller skal byttes Fem planoverganger i Melhus må stenges mens Bane Nor bytter jernbanesviller.

Flere vakter er satt ut for å ivareta sikkerheten. Edvard Taarnes fra Ramudden forteller at det ikke går ordinære tog fordi anleggsområdet, men at det vil komme et stor anleggstog med sviller. Han er vakt ved den midlertidige overgangen.

- Det går stort sett greit. Folk har forståelse for anleggsarbeidet, og så er det helgefølelse. Arbeidet vil pågå ut lørdag ut fra det som er anslått, sier Taarnes.

I Melhus har Bane Nor flere prosjekter. På Ler investerer Bane Nor over 200 millioner kroner i et nytt kryssingsspor, og der ble det onsdag åpnet en undergang på Ler som har kostet tre millioner kroner. Undergangen erstatter den usikrede overgangen i Ler sentrum.

Endelig ny undergang etter mange nesten-ulykker Bane Nor har hatt mange henvendelser om den usikrede overgangen på Ler, og selskapet mener at i 20 av tilfellene var det på hengende håret at det ikke gikk galt.