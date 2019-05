Kjørte på tre etter kraftig nedbør i Melhus

Nyheter

Politiet melder torsdag i 13-tida at det har vært ei trafikkulykke ved Ånøya. Nødetatene har rykket ut.

- En person er involvert i ulykka og han framstår som uskadd. Helse er på stedet, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie i Trøndelag politidistrikt.

Meldinga om ulykka kom klokka 13.23. Øie opplyser at ulykka har skjedd fylkesveg 708 på Hølonda. Ifølge politiet kjørte sjåføren på et tre og trafikkskilt. Ingen andre kjøretøy skal ha vært innblandet i ulykka. Bilen fikk store materielle skader, og sjåføren er fraktet til legevakta for en sjekk.

Kraftig nedbør som la seg i veibanen skal ifølge politiet ha ført til at bilisten mistet veigrepet.