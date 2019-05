Fylkesmannen ga avslag på bolig på Løvset

Nyheter

Heller ikke Fylkesmannen vil gi Hilde Meland og Ole Tomb tillatelse til å etablere en boenhet i redskapshuset på gården på Løvset. Formannskapet ga avslag på søknaden, og Fylkesmannen stadfester kommunens avslag.

Meland og Tomb hadde søkt om å få bruke et ubrukt loft til en leilighet for tredje generasjon, og de mener et avslag vil føre til at den som skal bruke loftet til bolig, flytter ut av kommunen.

De viste til at kommunepolitikerne har gitt tillatelse til en tredje bolig på gården andre steder i kommunen. Det mener Fylkesmannen ikke er et argument i denne saken, og skriver at det kan tillates bolig for tredje generasjon dersom det er nødvendig av hensyn til gårdsdrifta. Et slikt behov mener Fylkesmannen det ikke er for denne gården, og viser til at landbrukseiendommen er på 94,7 dekar fulldyrka jord og 223,8 dekar produktiv skog. Meland og Tomb har leid ut jorda fordi den ene av dem jobber i Forsvaret, og opplyser overfor Fylkesmannen at kommunen har pålagt dem å leie ut jorda i ti år.