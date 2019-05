Grunneieren i Orkdal vil ikke selge, det vil de i Vollmarka

Nyheter

Lederen i Midt-Norge Travforbund, Asbjørn Opdal, besøkte Orkdal kommune tirsdag for å diskutere planene for nytt regionanlegg for travsporten. Avisa Sør-Trøndelag siterer Opdal på at det var et positivt møte med Orkdal kommune, med krav om at ny bane må stå ferdig innen utgangen av 2021.