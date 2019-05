Større renovasjonsselskap kan gi lavere gebyrer

Nyheter

I en presentasjon daglig leder Erik Fenstad i Envina holdt for Melhus formannskap, kom det fram at det interkommunale renovasjonsselskapet Envina ligger over de fleste områder i Midt-Norge når det gjelder abonnementspris. Heller ikke når det gjelder kundetilfredshet, er det toppskår hos Envina. Envina eies av Melhus og Midtre Gauldal.