Marit pusser opp på Rognes

I en SMS skriver Bjørgen at hun setter pris på å være hjemme på Rognes i perioder.

- Fint å ha noe selv når man har blitt en familie på fem, skriver Bjørgen.

Saken gjelder blant annet et tilbygg på slektsgården på Rognes.

Garasje og tilbygg

Midtre Gauldal kommune har sendt et brev til Bjørgen, datert 13. mai. I brevet står det at Midtre Gauldal kommune godkjenner søknad om tillatelse til tiltak for riving av eksisterende garasje, oppføring av ny garasje, samt oppføring av tilbygg i to etasjer.

- Da tiltaket omfatter gårdens andre bolighus, kårbolig, ansees tiltaket som i tråd med gjeldende formål, skriver Peter Dew, som er enhetsleder for næring, plan og forvaltning.

138,2 kvadratmeter

I brevet står det at tilbygget oppføres i to etasjer på boligens søndre side. Det skal i tillegg oppføres en terrasse på boligens søndre og vestre side. Nytt totalt bebygd areal blir 138,2 kvadratmeter, inkludert garasje og terrasse. Det skal i tillegg oppføres en mindre overbygging over inngangsparti mot nord.

Eksisterende garasje har et bebygd areal på cirka 30 kvadratmeter. Denne skal rives og det skal oppføres en ny på 70 kvadratmeter, ved boligens nordøstre hjørne.

- Trivelig og artig

Marit Bjørgens far, Ola Ivar Bjørgen, setter stor pris på at datteren skal pusse opp.

- Det er både trivelig og artig, og jeg tror Marit nå kommer til å besøke Rognes oftere, sier Ola Ivar Bjørgen.