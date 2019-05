Leaf med større batteri

Nyheter

Andre generasjon Nissan Leaf ble lansert sist vinter og var Norges mest solgte bil i 2018. Det var en utgave med en batteripakke på 40 kWh, nå kommer en versjon med drøyt 50 prosent høyere kapasitet. Nissan Leaf e+ har 62 kWh.

Nylig var Leaf e+ på besøk i Norge, før den lander i norske butikker om noen uker. Rekkevidden på e+ er oppgitt til 38,5 mil, mot 27 mil på 40 kWh-versjonen.

– Utvendig skiller de to modellene seg ved at 62 kWh-versjonen har en blå frontspoiler og to centimeter lavere bakkeklaring, sier Niko Tillan, produktsjef for elektriske kjøretøy hos Nissan.

Han sier at heller ikke Leaf e+ er væskekjølt.

Det større batteriet gjør at effekten har økt. Leaf e+ har 214 hestekrefter og gjør null til hundre på 7,3 sekunder, det er 0,6 sekunder raskere enn 40 kWh-varianten.

Luften blir renere

Konkurrenter

– Vi tror modellen med 40 kWh-batteriet fortsatt vil være bestselgeren i Europa, men det er mulig det vil være annerledes i Norge, sier Tillan.

Innstegsprisen for Leaf e+ blir 346.800 kroner, el 50.000 kroner over dagens Leaf. Det er da en bil med N-Connecta utstyrsnivå.

Sammenlignet med konkurrentene er dette omtrent på samme nivå som Kia e-Soul og Opel Ampera-e, mens det er 20.000 kroner over Hyundai Kona electric og 20.000 under Kia e-Niro. Alle disse bilene har en rekkevidde som er fire til ti mil lengre enn Leaf e+.

Bilen har et oppgitt forbruk på 1,8 kWh per mil, som er noe høyere enn konkurrentenes. Under gunstige forhold og hovedsakelig landeveiskjøring over drøyt ti mil havnet vi på 1,5.

Lading

Basismodellen støtter en ladefart på 50 kilowatt, mens den bedre utstyrte Tekna-versjonen, til 375.000 kroner, skal klare 100 kilowatt.

Den innebygde laderen har en kapasitet på 6,6 kilowatt på begge utgavene.

Den norske importøren sier det per i dag er fem måneders leveringstid på Leaf e+.