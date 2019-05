Gjenvalg i Melhuslista

Nyheter

Under årsmøtet for Melhuslista ble Sigmund Gråbak gjenvalgt som leder. Gråbak har sittet som leder helt siden Melhuslista så dagens lys for fire år siden. Han er også medlem av formannskapet og kommunestyret. På nominasjonslista denne gangen, står han på andreplass.

- 24 møtte opp under årsmøtet som var i peisestua på Buen, og det var veldig stort engasjement. Under årsmøtet skulle vi også vedta programmet. Det er ikke offentlig ennå. Styret fikk i mandat å gjøre justeringer. Det er også stort engasjement for å komme i gang med valgkampen, sier Gråbak.

Det nye styret består av Sigmund Gråbak (leder), Tore Johansen (nestleder), Odd Jarle Brodal (kasserer), Oddrun Berntsen (sekretær), Merethe Moum (styremedlem), Tor Arne Granmo (styremedlem) og Emma Gråbak Langland (varamedlem).

