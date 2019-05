Årets første Bondens marked i emning

Nyheter

Åtte utstillere kommer til Bondens marked som har sesongstart i Melhus på lørdag.

- Utstillere kommer med ost, kjøtt, lefse, bakverk, saft, syltetøy, fisk, sjokolade og snacks. Vi håper folk benytter anledninga til å ta en matprat og kjøpe varer. På Bondens Marked kan en for eksempel høre hvordan grisen har hatt det og hvordan baksten er blitt til, sier markedsleder Marit Nestande fra Bondens marked.

Blant de åtte utstillerne er Gammelgården Lysklæt fra Melhus påmeldt. Gården har spesialisert seg på kjøtt fra frilandsgris og på grønnsaker fra egen produksjon.

Bondens marked har medlemmer fra hele Trøndelag, og har i hovedsak markedsdager i Trondheim.

- Vi prøver å være litt utenfor, og da for eksempel i Melhus. Det er klart at Trondheim er det største markedet. Vi håper at folk støtter opp om markedet den dagen det er i Melhus. Hvis vi skal komme tilbake, må folk handle der. Hvis ikke velger vi andre steder, sier Nestande.

Neste Bondens marked i Melhus er 31. august.

Nestande forteller at Bondens marked Norge fikk hedersprisen fra "Det norske måltid" som ble delt ut i Bergen tidligere i år. Prisen fikk Bondens marked for innsatsen som pådriver for norsk, mangfoldig og bærekraftig matproduksjon.

