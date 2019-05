Ny utsettelse for politikernes spareplan

Nyheter

To ganger har formannskapet utsatt behandlinga av en spareplan for politikerne. Den første gangen var 7. mai, og da foreslo varaordfører Stine Estenstad (H) å utsette saken til neste møte. Sist tirsdag var det formannskapsmøte med politikersparing som en av sakene, og da foreslo ordfører Gunnar Krogstad (Ap) at saken utsettes til ekstra møte i formannskapet 11. juni. Ordføreren foreslo også at det skal settes ned ei arbeidsgruppe med Einar Gimse-Syrstad (Ap), Stine Estenstad (H) og Jorid Jagtøyen (Sp), og dette ble vedtatt av formannskapet.