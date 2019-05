Metrobussen rammet av gule vester-aksjon

Nyheter

En "gule vester-aksjon" i Belgia har ført til at deler av leveransen av Metrobusser er blitt forsinket. Det melder AtB i ei pressemelding. Dermed spøker det for Metrobussenes inntog i veier og gater fra 3. august, og Atb forbereder seg på å sette inn midlertidige busser.

I tillegg er fem reservebusser også ute av rute slik at heller ikke de er klar til å settes inn fra 3. august. Som erstatning for de bussene som er forsinket, setter AtB inn helt nye leddbusser og annet materiell, og AtB skriver i pressemeldinga at kollektivreisende ikke vil bli rammet av forsinkelsen. Noen Metrobusser er allerede kommet, og er blitt benyttet blant annet i testkjøring.

300 nye busser

Ifølge pressemeldinga kommer det 300 nye busser hvorav 58 er Metrobusser og 36 er elbusser. Metrobussen skal benyttes i Trondheim, og skal sørge for at folk raskt kommer seg fram. Ni av Metrobussene er forsinket som følge av "gule vester-aksjon" som skjedde under en tre uker lang streik ved fabrikken til van Hool i Belgia.

Mye nytt

3. august blir det altså omlegging av buss-systemet. Ikke bare kommer det nye busser, det blir også nye holdeplasser og nytt billettsystem. På busser vil det ikke være mulig å kjøpe billett på bussen bortsett fra på bydelsbusser utenom Metrobuss-traseen.

Reisende må altså ha kjøpt billetten på forhånd, og det kan for eksempel gjøres via AtBs app på mobilen eller i automater som settes opp. Det skal også bli mulig å få kjøpt billett på stasjoner og i kiosker og butikker i nærheten av stasjoner. Bussene vil ha et passasjertellesystem, og folk skal altså gå rett på bussen uten å henvende seg til sjåføren for å få vist fram billetten. AtB varsler i pressemeldinga at det vil bli hyppige billettkontroller.

AtB legger også opp til at folk kan følge med inne i bussen på kommende bussholdeplasser ved hjelp av enda bedre informasjonstavler enn i dag. Det skal også komme sanntidssystem i Melhus, Trondheim og Malvik, og dette skal ifølge AtB bli velfungerende. Melhus sentrum har hatt sanntidssystem, men det er ikke alltid informasjonstavlene har vært i funksjon.

Det nye reisesystemet innebærer at det blir omstigning på Tiller, og at det blir endring i bussholdeplasser i Trondheim. AtB er i gang med å få bygd nye bussholdeplasser, men rekker ikke å få disse ferdig til 3. august.

Nytt rutetilbud fra august Fra 5. august endres rutetidene. Busser i rushtrafikk (cirka frem til 09 på morgen og cirka mellom 14.20-17 på ettermiddag) går direkte fra Melhus til Trondheim. Resten av døgnet blir det omstigning på Tiller. Metrobussene vil være ryggraden i kollektivtilbudet i Trondheimsområdet fra august 2019. 58 metrobusser vil trafikkere tre metrobusslinjer. Bussene er i underkant av 24 meter lange og har plass til rundt 142 passasjerer (51 sitteplasser og 91 ståplasser). Til sammenligning har dagens leddbusser plass til rundt 97 passasjerer. Det beregnes fire stående per kvadratmeter i angivelser av kapasitet. For reisende til Melhus vil det være linje 1 som går via Tiller. Rullestol- og barnevognplasser er plassert langt foran i bussen for god kommunikasjon med sjåfør. Metrobussene har fire døråpninger med «sliding doors», likt det som brukes på t-bane/metrobaner, for effektiv og trygg av- og påstigning. Kilde: Atb

