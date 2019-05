Internasjonale elever lærer om fornybar energi på Skjetlein

Nyheter

Denne uka er elever fra Polen, Italia, Spania og Tyrkia på besøk på Skjetlein videregående skole for å lære om fornybare energikilder som en vei til ren luft og en bærekraftig fremtid.

Prosjektet kom i gang etter at en lærer fra Polen en dag ikke kunne gå ut av huset som følge av sterk luftforurensing, og nå skal elevene fra Norge og de andre landene sammen lære mer om hvordan vi kan bidra til ren luft i Europa.

- Norge er i en særstilling i Europa, med tanke på at vi har så mye fornybar kraft, spesielt vannkraft. I Polen er det for eksempel mye kullkraft. Elevene får komme ut av sitt eget miljø, for å se hvordan det er i andre land, der miljø har en annen posisjon i samfunnet, sier Kåre Presthus, avdelingsleder på yrkesfag på Skjetlein.

Stort gårdsbruk

Det er totalt 16 elever som er på besøk, fire fra hvert land. Elevene skal delta i et omfattende program mens de er her, deriblant besøk på NTNU, ENOVA og Marintek, og de skal delta på skogplanting.

På Skjetlein får elevene svar på en del spørsmål, som hvordan en økologisk ku kan melke 50 liter om dagen og hvordan vi holder husene varme uten å forurense lufta.

- Skjetlein videregående skole er et stort gårdsbruk som er ledende innenfor landbruket. Her produseres årlig omtrent 100.000 kilowatt solenergi, det brukes trepellets til å varme opp bygningene, og alle nye bygninger er bygget i tre som er langt mer miljøvennlig enn betong. I tillegg drives store deler av produksjonen på gårdsbruket økologisk som et av de største økologiske gårdsbrukene i landet, sier Presthus.

Til sammenligning bruker et gjennomsnittlig norsk hjem rundt 20.000 kilowatt i året.

Legge press

Viktig er det også med et godt sosialt program og kanskje finne ut at det er ikke så stor forskjell på ungdommer fra ulike land og erfare at landegrenser egentlig ikke har så stor betydning.

- Det er to dimensjoner med dette besøket. Det første er rent læremessig, som en del av undervisningen. Det andre er at dette er unge folk, som etter hver skal ut i livet. Kanskje som politikere eller ansatte i offentlig administrasjon. Vi håper at de på sikt kan legge press på egne myndigheter eller bedrifter om å produsere fornybar energi, sier Presthus.

Elevene fra Skjetlein reiser også på besøk til de samme nasjonene. De har nettopp vært i Spania.

- Vi er opptatt av å ha internasjonale prosjekt gående. Miljø og bærekraft er veldig relevant uansett hvilke fag elevene har. Våre studenter får et litt annet perspektiv på ting, det er alltid spennende å treffe folk fra andre land, sier avdelingslederen.