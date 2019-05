Et sted med historiske aner

Nyheter

Dette stedet har vært et samlingspunkt i flere hundre år og kanskje også tusen år tilbake. Dagens kirke er fra 1890-tallet, men det har stått ei anna kirke på stedet. Sistnevnte kirke ble revet fordi det kom krav på 1800-tallet om at kirkene måtte være mye større fordi de skulle romme en viss andel av menigheten. Den gamle kirka var også i dårlig stand. Like ved er en prestegård fra 1700-tallet, og den eies av en stiftelse.