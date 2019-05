Oppbevarte narkotika i campinghytte på Øysand

Nyheter

Mannen i 40-årene har erkjent at han oppbevarte 167,36 gram metamfetamin i ei campinghytte på Øysand. Sør-Trøndelag tingrett har dømt mannen til ett år og én måneds fengsel, 40.000 kroner i bot gg sperrefrist for førerkort i tre år. Dommen gjelder flere forhold enn oppbevaring av narkotika.

Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett, forklarte mannen at han hadde kjøpt det narkotiske stoffet noen dager i forveien, og at han hadde gjort det for å ha ei forsyning siden han skulle flytte til Østlandet.

Det var 27.juli i 2017 at politiet avdekket at mannen hadde narkotika i campinghytta, og det var først nå at at saken kom opp i retten. Ifølge retten skyldes den lange liggetida for saken i hovedsak at mannen skulle ha en tilståelsessak i Oslo tingrett, men at han trakk tilståelsen. Men retten peker også på etterforskninga ikke ser ut til å ha nok framdrift.

Mannen er også dømt for å ha oppbevart omtrent 4,8 gram metamfetamin i bilen sin, og han mener at dette kom fra samme parti som var i campinghytta. Han ble stoppet av politiet 1. september 2017, og de fant amfetaminen i en malingsrulle bak i bilen. Da hadde han en promille som var høyere enn 0,5 ifølge en blodprøve, og da hadde han tatt metamfetamin og narkotiske tabletter.

Dagen i forveien kjørte mannen i Oslo med en promille tilsvarende 1,2 etter å ha inntatt narkotiske tabletter. I rettspapirene står det at tiltalte har opplyst at han opplevde å være i god form da han kjørte, samtidig som han åpenbart burde ha forstått at han ikke kunne kjøre etter å ha inntatt de beskrevne stoffene.

Mannen ble også dømt for å ha kjørt 90 km/t i en tunnel i Oslo der det var 70-sone, og han hadde heller ikke gyldig førerkort.