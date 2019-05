Ny singel fra Leif Roar

Nyheter

- «Vals i mai» er vel nærmest å betegne som en vise. Jeg skal også slippe en singel til i juni, og så slipper Red Fox en ny singel i juli, forteller Øyås.

Den gamle buvikingen bor nå i Trondheim, og siden begynnelsen av 70-tallet har han spilt i Red Fox.

- Men «Vals i mai» er en liten solo-tripp jeg lenge har hatt lyst til å gjøre. Jeg skrev sangen for ti år siden. I juni kommer det så en låt hvor jeg synger en duett med en av døtrene mine; «Plaisir d’amour». Litt fransk og engelsk, men mest norsk. «Plaisir d’amour» er en meget besunget ballade som er opp-poppet og gjort av mange artister verden over, forklarer Øyås.

Oppkjøring til 50-årsjubileum

Øyås forteller at Red Fox-singelen som slippes i juli blir en oppkjøring til bandets 50-årsjubileum, som finner sted om to år.

- Før dette skal vi blant annet gjøre en konsert 18. april på en trønderfest i Trondheim, men jeg vil tro det blir noen spillinger før det, opplyser Øyås, som også har vært flykaptein i mange år.

Storhetstid på 70-tallet

- Jeg må nevne at 70-tallet var storhetstiden for band i Norge. Det var før dansebandene kom, så det het pop-band den gang. De fleste spilte cover låter. Noen av oss begynte tidlig å skrive egne sanger og fikk gitt ut disse på vinyl, forteller Øyås.

Red Fox ga ut sin første singleplate hos Arne Bendiksen plateselskap i 1973. Singelen het «Pappa kom tilbake»/»Vendy».

- Og Melhus hadde et av de hotteste festlokalene på70-tallet. Alle de «store» bandene spilte jevnlig der. Oppe i svingen ovenfor Parow. Revet i dag. Sist jeg spilte i Melhus var på en påske-turne med Børge Rømma fra Too Far Gone i 2013. Vi kalte bandet og touren «Rømma på rømmen». Den restauranten vi spilte på da er vel også revet, sier Øyås, som gjerne kommer tilbake for å spille på Melhus.

