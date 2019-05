Bål røykla E6: Brannvesenet rykket ut og stanset motvillig båltenner

Nyheter

Cirka klokka 12.45 fredag kom det inn melding om stor røykutvikling nord for Soknedal sentrum. Det var et bål like ved Sokna og E6 som var årsaken.

- Brannvesenet rykket ut for å være sikre på at bålet ikke kom ut av kontroll, sier underbrannmester Joakim Andresen ved Midt-Norge 110-sentral. 15. april startet årets generelle bålforbud i skog og utmark.

- Det er opp til det lokale brannvesenet om det blir reaksjoner for de bålansvarlige, sier Johanson.

Mange varslet brannvesenet

Innsatsleder Stig Onsøyen i Gauldal brann og redning forteller at båltenneren fikk beskjed om å slukke bålet.

- Han var ikke klar over bålforbudet, og var litt motvillig til å slukke, forteller Onsøyen, og legger til at siden bålet var like ved E6 kom det inn mange telefoner om bålet.

Hadde ikke søkt om tillatelse

Vedkommende hadde ikke søkt om tillatelse til å tenne bål.

- Hvis man ønsker å tenne bål må man søke til brannvesenet. Vi har et søknadsskjema på nettsiden vår som er enkelt å fylle ut. Dersom det er tilrettelagt med slukkemiddel og man skal brenne ren ved, så får folk ofte lov, sier Onsøyen.