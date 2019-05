Oppskrift for trivsel: - Vann, øl og et enkelt liv

Nyheter

Neste torsdag samles 40-50 elvepadlere til festival på Støren. «Trøndelagsrunden» har blitt en tradisjon, og neste helg blir det igjen liv i Gaula og i sideelvene.

- Det blir padling i mange elver, det blir uhøytidelig konkurranse, og det blir bålkos. Vi satser på veldig god stemning, sier Bjørn Thomlevold, en av arrangørene bak årets festival.

Lavterskel

Festivalen er et lavterskeltilbud som er åpent for alle. Padlerne samles på et jorde ved Støren camping, som blir basen for utfluktene opp i elvene.

For å komme seg rundt sørger padlerne for å sette igjen en bil nederst i vassdraget, slik at de kommer seg til topps for å hente den andre bilen.

- Det blir en del logistikk. Langt opp i Gaula er det et vanskelig strekke. Gaulfossen er et kort alternativ. Så har du sideelvene som er helt prima, som Bua, Sokna, Fora og Hauka. Men alt avhenger av vannstand, sier Thomlevold.

Magasinet friflyt.no trakk i april frem Bua som en av fem elver i Norge som bør besøkes av kajakkpadlere.

«Vanskegraden på normal vannstand ligger på 4-tallet, og mange mener Buajuvet er Norges fineste grad 4-tur. Veldig flott og ikke så voldsomt krevende med andre ord», skriver friflyt.no.

Et enkelt liv

Først og fremst er Trøndelagsrunden et sosialt arrangement, der erfarne og ferske padlere fra hele Norge, samt det store utland, kan dele lidenskapen for sporten.

Det er ikke så mye som skal til for å trives i miljøet, ifølge Thomlevold.

- Vi trenger vann, øl og et enkelt liv. Det er ikke det største miljøet i Norge, men det er veldig god stemning. Det er heller ikke en veldig konkurransepreget sport. Det er noen som ønsker litt konkurranse, så vi kjører noen enkle greier. Men det er ikke veldig i fokus, sier arrangøren.

Dersom vannstanden i Gaula og sideelvene skulle være liten, så er det aktuelt for gjengen å ta turen til Oppdal. Friflyt skriver at det beste med Bua er kanskje nærheten til elvene Driva og Grøvu, som sammen gjør Midt-Norge til en av landets beste steder for elvepadling.