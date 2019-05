Næringseiendommer for over 150 millioner til salgs - håper på avtale før sommeren

Nyheter

Næringsdelen av Thoragården, bygget der Trønderbladet holder til, har over lengre tid ligget ute til salgs. Det samme gjør næringsdelen i Energiparken, tvers over gata for Thoragården, og Høvdingplassen knappe 100 meter lenger inn i sentrum. Nå kan det gå mot salg av de to førstnevnte.