Setter av millioner til anleggsfond for idretten

Nyheter

Slik Trønderbladet tidligere har omtalt, ble det et langt bedre overskudd for Melhus kommune enn økonomisjef Jan Petter Opedal turte håpe på. Netto driftsresultat ble på 21,6 millioner kroner. I kommunestyremøtet forklarte økonomisjefen at 19,4 millioner kroner kommer fra utbytte fra TrønderEnergi, og det var 13 millioner mer enn i 2017.