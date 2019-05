LO-leder framhevet arbeiderhøvding fra Melhus

Nyheter

Tidligere LO-leder Yngve Hågensen (80) omtalte melhusbyggen Martin Tranmæl som en påle og en av de fineste menneskene da han holdt hovedtalen under arrangementet tirsdag kveld for arbeiderhøvdingen. I talen kom Hågensen inn på at Martin Tranmæl ble født i fattig-Norge, og ga et sterkt bidrag for å få landet til å bli den velferdsstaten landet er nå. Hågensen roste innsatsen for å bringe historien om Tranmæl videre til nye generasjoner. Utstillinga om Tranmæl står i Buen omsorgssenter, og viser glimt fra hans liv.