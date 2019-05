Kjørte på hare og hjort på Støren

Nyheter

Like etter midnatt gikk det galt for flere ville dyr på Støren. Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at den første meldinga kom klokka 00.07 natt til onsdag, og det gjaldt en påkjørt hare.

- Haren var veldig død, opplyser Ustad.

Tre minutter etterpå kom meldinga om en påkjørt hjort.

- Meldinga gikk ut på at hjorten lå i veikanten. Det var store materielle skader på bilen. Viltnemnda overtar, sier Ustad.

I fjor vinter var det over 90 viltpåkjørsler i Midtre Gauldal – I fjor vinter hadde vi over 90 påkjørsler av vilt i Midtre Gauldal, mest elg og rådyr, sier skogbrukssjef Kai Børge Amdal i Midtre Gauldal.