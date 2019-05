Nyheter

Politiet ble natt til mandag klokka 03.02 varslet om det som så ut som mistenkelig oppførsel. Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at meldinga gikk ut på at et polskregistrert kjøretøy med to menn befant seg på Støren.

- Det var to menn som lusket rundt. Kjøretøyet var muligens en Ford Focus. Samme kjøretøy ble observert på Støren og i Soknedal. Politiet ble orientert om dette, sier Ustad.