Nå kommer slåmaskina snart

Nyheter

Snart kommer sesongen for kantslått, og hvert år skjer uhell og skader på grunn av fremmedlegemer i gras og kratt.

- Vi har mange uhell med at gjerdenetting og stålstreng ligger i graset og vikler seg inn i kanstlåttmaskina. Dette er svært farlig for den som sitter i kantslåttmaskina, sier Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen.

Vil ha fine vegkanter

Han oppfordrer alle som har gjerde langs riks- og fylkesveg til å ta en runde for å se til gjerdet, ta nødvendig vedlikehold og fjerne gjerder som ikke er i bruk. Noen steder bikker gjerdet inn mot vegen og hindrer kantslått. Overvokste grensemerker kan også utgjøre en fare.

- Vi ønsker å ha fine vegkanter, og de aller fleste er påpasselige med gjerdeholdet, sier Karlsen.

I "Forskrift om gjerde ved offentlig veg" står det at gjerde langs veg skal vedlikeholdes forsvarlig. Stolpene skal stå med maksimalt 2,5 meters avstand, og tråd og netting skal være strammet godt. Det er ulovlig å bruke gjerde med piggtråd inn mot veg. Også steingjerder skal vedlikeholdes, og utbedres ved behov.

Farlige forbikjøringer

Grøntanleggsforvalter Hanne Mørch i Statens vegvesen region Midt sier at kantslått kan innebære en viss fare.

- Vi har dessverre mange uønskede hendelser ved kantklipp. Dette kan være stein og annet om blir farlige prosjektiler som knuser vinduer og kan skade folk, eller kabler og gjerder som vikler seg inn i maskinen eller blir kjørt på. Et annet faremoment er farlige forbikjøringer. Jeg håper derfor alle trafikanter og naboer viser hensyn og forståelse når maskinførerne kjører langs vegen for å gjøre en viktig jobb til glede for folk og naturmangfoldet, sier Hanne Mørch.