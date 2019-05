Rullestolbrukere ser mørkt på bruken av de nye metrobussene

Nyheter

Den 3. august settes de nye metrobussene i drift i Trondheim. Det betyr nytt reisemønster for mange av byens bussreisende. Blant annet skal det brukes matebusser inn til metrobussene, noe som betyr at de som ikke bor lang metrobusslinja må bytte buss for å komme seg til Trondheim sentrum.