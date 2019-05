Vil ha et ordentlig rånetog i Soknedal

Nyheter

- For å være helt ærlig så går rånetoget ikke utover trafikksikkerheten. I Trøndelag finner du ikke noe lignende som rånetoget i Soknedal, sier Nils Kristian Halset som er leder for Gauldal Gatebil.

Halset forteller at det var et solid oppmøte i rånetoget, og at det kom biler fra et større område. Rånetoget gikk gjennom Soknedal sentrum,og E6 ble sperret mens russen gikk på E6 og rånebilene sakte rullet bortover. I mange av bilene var det et lettvint forhold til sikkerhetsbelter ettersom mange hang ut av bilene eller satt/sto på taket.

En politipatrulje sto i krysset ved E6 for å følge med på om rånetoget ville stenge E6, og politiet er klar på at de ønsker at noen tar på seg ansvaret for rånetoget og heller dreier det i retning av en konkurranse med premiering. Marerittet for politiet er unger som løper ut på E6 mens store kjøretøy forsøker å komme seg fram på E6 mens rånetoget pågår. Russen kaster russekort ut fra bilene, og disse er fristende for barna.

I tillegg er det åpenlyst drikking av alkohol på offentlig grunn og mens folk henger ut av bilene. Flere publikummere kommenterer at de er bekymret for sikkerheten.

- Det er ikke vi som arrangerer rånetoget i år. Mitt ønske er at det blir et ordentlig rånetog der vi får stenge veien og kan ha premiering av de fineste bilene. Men vi får ikke stenge E6 på grunn av utrykningskjøretøy, så vi må vente med å ta ansvar til den dagen E6 blir lagt utenom Soknedal sentrum, sier Halset.

Halset håper politiet vil være med på en slik variant av rånetoget. Selv har han vært med i mange år, og medgir at han savner tida med traktorer og traktortilhengere slik det var tidligere. Samtidig er han stolt og glad over at så mange kommer til rånetoget.

Gauldal Gatebil har flere ideer til hvordan den store bilinteressen i distriktet kan møtes, og Halset kan tenke seg å ha et arrangement i Soknahall og i Størenhallen. Dessuten kan han tenke seg å invitere med dem som ikke har muligheten til å stille med egen bil i rånetoget, og at disse kan få sitte på med biler i rånetoget. Det som er helt sikkert, er at det blir biltreff 22. juni på Støren.