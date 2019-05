Ingen grunn til svart samvittighet

Din jobb som hageeier er å holde plantene inne i hagen - og glede deg over dem der. Utenfor hagen hører de ikke hjemme og noen av dem kan bli en trussel mot naturen når de spres. Opplysningskontoret for blomster og planter

Det er ingen grunn til å bli skremt selv om aviser og sosiale media nå fylles med informasjon om svartelistede og uønskede planter.

Mange opplever at frykt for å gjøre feil, legger en mørk skygge over hagegleden. Men for deg som hageeier er reglene enkle, ifølge Opplysningskontoret for blomster og planter.

Forhold deg til følgende:

1) Planter som vokser i hagen skal forbli i hagen

2) Spre aldri plantemateriale eller jord fra hagen i naturen. Hageavfall komposteres/gjenbrukes eller leveres til mottak lokalt

3) Skal du dele eller selge planter, sjekk Forskrift om fremmede organismer. Der står liste over planter du ikke har lov til å spre.

Svartelister og fremmede arter

Hva så med svartelister, fremmede arter og annet?

Alt som selges i hagesenteret er tillatt å plante. Dette er hagesenterets ansvar, og reguleres av forskrift om fremmede organismer.

Din jobb som hageeier er å holde plantene inne i hagen - og glede deg over dem der. Utenfor hagen hører de ikke hjemme og noen av dem kan bli en trussel mot naturen når de spres.

Dette gjelder alle planter. Ikke la noen planter – uansett hvilke - vokse ut forbi hagegjerdet, og kast aldri planteavfall eller jord fra hagen i naturen. Det er faktisk forbudt! Lag heller en kompost og ta vare på hagens ressurser, råder opplysningskontoret i en pressemelding.

Vil du lære mer om enkeltarter, kan du hente informasjon i Artsdatabankens vurderinger.

Opplysningskontoret for blomster og planters beskrivelse finner du på nettsidene til Opplysningskontorets nettsider www.obp.no. Der finner du også flere grønne tips og artikler om blomster og planter.