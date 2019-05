Brunsneglene kommer tilbake

Nyheter

To klimaforhold skaper problemer for brunsneglen, en tørr sommer og en kald og snøfattig vinter. Denne vinteren har de hatt flaks.

– Når brunsnegler går i vinterdvale under bakken, fungerer snøen som en varmende dyne over skjulestedene deres. Snegler tåler ikke at temperaturen i kroppen går under null. I år har det vært relativt mildt, med passelige mengder med snø i Sør-Norge. Brunsneglene har hatt det lunt og behagelig, sier sier Petter Bøckman, universitetslektor og zoolog ved Naturhistorisk museum, til nyhetsbyrået Newswire. Mye tyder også på at sneglene tåler vinteren bedre enn før.

– Brunsnegler parrer seg med vår hjemlige svarte skogsnegl. Avkommet blir en mørkebrun blandingssnegl. Sneglebestanden er trolig blitt mer motstandsdyktig mot norsk vinter, fordi den har tatt med seg gener fra svart skogsnegl. Det er kanskje ikke riktig å kalle det to arter lenger, men varianter av den samme arten, sier Bøckman.

Slik holder du dem unna

En smart metode å beskytte blomster og planter på, er å benytte kobbertape som en barriere. Tapen festes rundt potter, blomsterkasser og dyrkingskasser, eller rundt busker og planter i hagen.

– Snegler liker ikke kobber, så de snur umiddelbart når de kommer i kontakt med kobberet i tapen, sier Kirsti Skogholm i Biltema. Snegler liker heller ikke skarpe gjenstander som grus, bark og flis. Lag gjerne «veier» av grus eller bark i hagen, som er vanskelig for sneglene å passere, eller strø flis i bedene. Flis av rododendronkvister har vist seg å ha god effekt. Det finnes også strømgjerder å få kjøpt, eller man kan bruke kobberbånd som kan monteres rundt hele hagen.

Man kan holde de slimete gjestene i sjakk ved å plante arter de ikke liker i hagen. Brunskogsneglen liker ikke lukten av lavendel og hvitløk. Du kan også legge kaffegrut i komposten. Sneglene tåler ikke store doser med koffein. Sneglefeller med øl kan også være et bra tiltak.

Brunsneglen er mest aktiv om kvelden og natta. Når sola går ned, kan du se at de kommer krypende fram.

- Da vet du hvor de skjuler seg på dagtid. Ofte gjemmer de seg i kompost og i høyt gress eller ugress. Hvis du fjerner sneglenes gjemmesteder i et område vil det automatisk bli færre snegler der over tid, sier Kirsti Skogholm i Biltema. Bøckman tror likevel at vi bare må lære oss å leve med brunsneglene.

– Det er ingen grunn til å få sneglepanikk. Når nye dyrearter kommer, blir det plutselig veldig mange av dem. Men før eller siden kommer sykdom, sopp, parasitter og nye rovdyr som tar for seg av sneglene. Etter en stund stabiliserer bestanden seg på et lavere nivå, sier Petter Bøckman.