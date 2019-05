Singsås kro og pub kan få én prikk for alkoholreklame

Nyheter

«Vårt kontrollfirma –Securitas AS – har orientert bevillingsmyndigheten om at det nylig er oppdaget en reklame for alkoholholdige drikke på sosiale medier (Instagram) knyttet til Singsås Kro som skjenkested. Den uregelmessigheten som registret av Securitas AS representerer en reaksjon på 1 prikk. Dersom en bevillingshaver over en periode på 2 år får tildelt 12 prikker – skal bevillingsmyndigheten inndra skjenkebevillingen for et tidsrom på en uke.»