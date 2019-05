Kan du flaggreglene på 17. mai?

Nyheter

17. mai kan være travel for mange. Finstasen skal på, festmiddagen skal tilbredes og man skal ikke minst gå i tog. Men det er også årets viktigste flaggdag. Midt oppi alt stresset er det viktige å vite hvilke flaggregler som gjelder.

Hovedregelen er at flagget skal heises ved soloppgang og fires ned ved solnedgang. Men løpet av året har vi i Norge et varierende antall timer med dagslys, og derfor har man delt opp flaggtider i to ulike kategorier.

For 17. mai gjelder «Sommerhalvårets» regler.

- Om sommeren står solen opp tidlig, og går ned sent. Derfor skal flagget i perioden 1. mars - 31. oktober ikke heises før klokken 08, og ikke fires ned senere enn klokken 21. Selv om det er mørkt klokken 08 i denne perioden, kan man heise flagget klokken 08. Dersom solen går ned før 21, må man derimot fire flagget før klokken 21, opplyser flaggregler.no.

Flagget kan altså heises mens det er mørkt, men aldri fires når det er mørkt.

En stor forskjell mellom flagg og vimpler, er at vimpler kan flagge også om natten. På nasjonaldagen er det også vanlig å henge flagg på talerstoler og lignende. Tidligere var det et forbud mot å gjøre dette, men det er det ikke i dag.

