Forbudt å selge heliumballonger i Melhus

- Vi minner om forbudet mot salg av heliumballonger på kommunal eiendom, og oppfordrer lag, foreninger, restauranter, utsalgssteder og andre steder om å unngå bruk av heliumballonger i tilknytning til sin virksomhet, sier miljøvernrådgiver Jan Henrik Dahl i Melhus kommune.

Etter initiativ fra Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne innførte Melhus kommunestyre tidligere i år forbud mot salg av heliumballonger på kommunal grunn. Politikerne ville ha et totalforbud, men kommunen hadde ikke lovhjemmel for å innføre det på privat grunn. Det kan komme et nasjonal forbud ettersom Stortinget har bedt regjeringa utrede dette.

Begrunnelsen for å forby heliumballonger er at ballonger faller ned i skog og mark etter bruk og gassen helium som benyttes er en knapphetsressurs som også benyttes til medisinske undersøkelser. Dessuten mener miljøpartiene at heliumballonger bidrar til kjøpepress.

- I år kommer vi til å høste erfaringer, og kommunen har ikke lagt opp til reaksjoner overfor dem som bryter forbudet. Men den som bryter forbudet kan bli bortvist fra kommunal grunn, sier Dahl.

Miljøvernrådgiveren er også opptatt av annen type forsøpling, og forteller at kommunen får inn en del meldinger om forsøpling og ulovlig brenning av avfall.

