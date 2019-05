Melhus kan få det første parkeringshuset

Nyheter

Tirsdag skal Melhus kommunestyre ta stilling til om kommunen skal få et parkeringshus ved nye Gimse skole. Rådmannen anbefaler at kommunen bygger et parkeringshus med 200 plasser mellom Melhushallen og Bankhallen. Ifølge et prisoverslag fra rådmannens side kan et parkeringshus komme på 70,7 millioner kroner inkludert moms.