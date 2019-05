Nominert til Raushetsprisen

Nyheter

Raushetsprisen deles ut av bemanningsselskapet Jobzone, og skal gå til ildsjeler som gjør en stor innsats i sitt lokalmiljø. Idrettsveien bofellesskap som er et kommunalt tilbud til brukere som enten har psykiske problemer eller rusproblemer, er nominert av Liv Randi Sira i Melhus idrettslag. Prisen er på 10.000 kroner til utvalgte lokale ildsjeler, og i tillegg deler Jobzone ut 100.000 kroner til noen som gjør en ekstraordinær innsats.

Nominasjonen gleder Marit Leer Øyaas som er leder for Idrettsveien bofellesskap, og hun håper at mange stemmer på dem innen 3. juni. Idrettsveien bofellesskap har satset på fysisk aktivitet som strategi for å bedre hverdagen for brukerne. De har deltatt i blant annet Birken med omtrent 130 brukere og NM i gatefotball, og de har gått på Galdhøgpiggen. Mottoet er at en skal sette seg høye mål, og at det er mulig å klare det.

- I år skal vi på Gatefotball NM i Arendal 24.26. mai hvor vi stiller med to lag i årets NM - et i mixklassen og et i herreklassen., ordførerens tur i juni, tur til Samatun på Samsjøen 3. - 4. august hvor vi besøker St. Olavskneppen og ellers legger opp til friluftsaktiviteter som fisking og sykling, Birken 2019 31. august 2019 hvor vi også i år har 25 startende syklister. Vi vil da til sammen ha hatt igjennom 165 syklister fra 2013-2019. Vi jobber som vanlig mange dugnader for å få inn nok penger til årets aktiviteter, opplyser Leer Øyaas.

I begrunnelsen for nominasjonen skriver Liv Randi Sira at Idrettsveien bofellesskap har 12 leiligheter hvor 9 er for fastboende brukere, mens resten er for korttidsbrukere. Dessuten er omtrent 40 brukere ellers i kommunen knyttet til tilbudet. De holder til i et leilighetsbygg i Melhus sentrum, har innredet et loftsrom til aktivitetsrom.

Ordføreren overrasket Idrettsveien bofellesskap med RBK-billetter - Det er en gruppe som virkelig fortjener det. Det var rørende da Gunnar ringte meg og fortalte om det, sier enhetsleder Marit Leer Øyaas.