Politiet ba russen slå av bassen på Melhus

Dette opplyser operasjonsleder Anlaug Oseid i politiet.

- Det var vel en fyllefest der. Politiet kom til stedet og fikk snakket med noen ansvarlige for arrangementet. Politiet ga dem et muntlig pålegg rundt klokken halv to om å slå av bassen og dempe musikken. Etter det kom det ikke flere klager, sier Oseid.

