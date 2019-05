Er det her det skjer?

Nyheter

Dette stedet har et navn som beskriver grunnforholdene, og det er foretatt sikringstiltak flere steder. Her går E6 tett forbi, og det er noen år til trafikken legges om. I kommunestyret var det heftig debatt om et kryss, og flertallet gikk med på henstillinga fra et statlig veiselskap om å ofre det for å optimalisere ny E6. Like ved der bildet er tatt, ligger en tidligere såkalt autorast.