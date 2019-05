Nyheter

Tordag klokka 19.32 fikk politiet melding om en mulig promillekjører på E6 Melhus. Bilføreren var på vei nordover retning Trondheim.

- Bilen ble stoppet på City Syd. Føreren ble kontrollert og funnet ok. Ifølge meldinga hadde bilføreren vært over i motgående kjørefelt flere ganger. Det kan ha vært at en mobiltelefon som hadde forstyrret oppmerksomheten, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.