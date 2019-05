Inspiserer linjenettet med helikopter

Nyheter

Den årlige inspeksjonen av strømnettet starter i neste uke, og TrønderEnergi varsler at det kommer til å bli helikoptertrafikk over blant annet Melhus og Midtre Gauldal.

- Alle våre kraftledninger flys med helikopter, og det tas bilder som i ettertid gjennomgås på driftskontoret. Der leter vi etter feil som sprukne isolatorer, manglende topphetter og tilsvarende som kan føre til strømbrudd. For 10 % av mastene utfører vi toppkontroll. Dette er et lovpålagt tiltak hvor det tas 360-graders høyoppløselige bilder av mastepunktene som studeres inngående på jakt etter feilkilder. I vårt nye nett i Gauldal og Holtålen vil det i tillegg utføres laserskanning. Her får vi en høyoppløselig 3D-modell av kraftledningen med omgivelser som gjør at vi kan finne vegetasjon for nære ledningen, og lignende, opplyser Jon Anders Krokann – ansvarlig skog- og miljøforvalter i TrønderEnergi Nett i ei pressemelding.

Der det ikke er mulig å bruke helikopter, kommer TrønderEnergi til å bruke drone.

- I forkant av all flyging sender vi ut SMS til naboer og andre som kan berøres. Disse får også tilgang til http://tinyurl.com/tenluft hvor de kan melde fra om spesielle hensyn som må tas under flyvingen. Denne informasjonen vil så bli tilgjengelig for piloten. Informasjon om hekkelokaliteter for sensitive arter er også tilgjengelig for piloten slik at disse områdene unngås, opplyser TrønderEnergi.