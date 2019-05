Flere ledere og mer penger i Gauldal demensforening

Nyheter

Det skjedde positive ting på årsmøtet i Gauldal demensforening 5. april, for da ble styret ble utvidet med flere personer til de forskjellige vervene. Det opplyser demensforeningen i en pressemelding.

Ny ledelse

Ny leder ble Brit Haltbrekken Bolland, som deler ledervervet med Eldbjørg Tangvik. Avtroppende leder Tor Arne Granmo fortsetter som styremedlem som nå består av sju personer fra både Melhus og Midtre Gauldal, som er foreningens område.

Forrige helg var det trøndersk fylkesårsmøte i Nasjonalforeningen for folkehelsen, og fra Gauldal demensforening møtte fire personer, Brit Haltbrekken Bolland, Eldbjørg Tangvik, Lillian Lervik Ofstad og Tor Arne Granmo som møtte som nestleder i fylkesstyret.

Utmerkelse

Tor Arne Granmo fikk til sin overraskelse et diplom med nål med takk for trofast arbeid i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Han fikk også samtidig en stor blomsterbukett fra Brit Haltbrekken Bolland og Eldbjørg Tangvik med takk for sitt arbeid i Gauldal demensforening. Det var en beveget takk Granmo som takket for dette og understreket at det har betydd og betyr mye å være med i arbeidet med demenssaken.

- Nå er det på tide å trappe ned, og jeg er så trygg på at de nye i styret i Gauldal demensforening vil arbeide bedre med dette enn det jeg har gjort, avsluttet han.

Ny runde med pårørendeskole i Midtre Gauldal – Sist man arrangerte pårørendeskole i oktober og november 2018 var det stor interesse og mange påmeldte, sier avdelingsleder Tove A. Bjørklund ved Midtre Gauldal sykehjem.