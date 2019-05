Dømt til fengsel etter påkjørsel av 17-åring på Lundamo

Nyheter

Kvinnen ble dømt til 21 dagers fengsel og tap av førerretten i to år, men hun slipper å betale saksomkostninger. Fra før har hun godtatt å betale et oppreisningskrav på 125.000 kroner.

Det vil også bli fremmet et tosifret millonkrav, men det er rettet mot bilførerens forsikringsselskap.

Var uoppmerksom

I Sør-Trøndelag tingrett forklarte kvinnen i 50-årene at hun hadde hatt blikket festet på et skilt med åpningstidene for Bentes Salong i Lundamo sentrum, og at hun dermed verken så 17-åringen i gangfeltet eller at det var et gangfelt der i det hele tatt. 17-åringen var kommet nesten over gangfeltet da han ble truffet av tiltaltes bil som ifølge forsvareren holdt en hastighet på 35-40 km/t. Sjåføren i bilen som kom imot, så 17-åringen da han kom gående på gangveien og at han stanset foran gangfeltet før han gikk ut i det. Ungdommen bar på en plastpose i hånda fordi han hadde kjøpt seg mat før han skulle ta bussen hjem.

17-åringen fikk en alvorlig og varig hjerneskade etter påkjørselen 13. oktober i fjor, og er på en helseinstitusjon. I lang tid lå han på St. Olavs hospital. Han har behov for pleie og assistanse hele tida. Bistandsadvokat Anders Hauge har opplyst til Trønderbladet at det vil bli fremmet et tosifret millonkrav overfor bilførerens forsikringsselskap og et oppreisningskrav på 125.000 kroner overfor bilføreren. Den kvinnelige bilføreren som er fra den sørlige delen av Trøndelag, har erkjent straffskyld og har godtatt å betale oppreisningskravet.

Krever millioner i erstatning etter at 17-åring ble påkjørt på Lundamo Tirsdag starter rettssaken etter den tragiske ulykka i Lundamo sentrum der en 17-åring ble meget alvorlig skadd.

I tingretten la aktor Harald Sjoner fram påstand om 30 dagers ubetinget fengsel, tap av førerrett i tre år og at kvinnen skulle betale saksomkostninger. Han vurderte samfunnsstraff, men kom fram til at ubetinget fengsel var mest aktuelt. I retten antydet han at kvinnen kan få såkalt lenkestraff slik at hun kan sone hjemme. Forsvarer Torfinn Svanem bad om at kvinnen ble ansett på mildeste måte, og at hun slapp å betale saksomkostninger. Videre sa Svanem at tap av førerrett ikke burde være lenger enn ett år.

17-åring ble påkjørt: - En tragisk sak Rettssaken etter at en 17-åring fra Melhus ble meget alvorlig skadd i en påkjørsel i Lundamo sentrum, er i gang.

- Her har vi ikke noe å gjøre med bevisst uaktsomhet, men med feil fordeling av oppmerksomheten. Vi er enige om at dersom hun i de avgjørende sekundene hadde sett framover, mest sannsynlig ville ha sett fotgjengeren, sa Svanem i sin prosedyre.

Førerkortet til bilføreren ble beslaglagt rett etter ulykka, og kvinnen har vært sykemeldt siden da.