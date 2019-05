17-åring ble påkjørt: - En tragisk sak

Nyheter

- Det er ikke kamp om skyldspørsmålet. Dette er en tragisk sak, sier forsvarer Torfinn Svanem.

Tirsdag startet rettssaken mot en kvinne i 50-årene som er tiltalt for å ha kjørt på en 17-åring i et gangfelt på E6 i Lundamo sentrum 13. oktober i fjor. 17-åringen ble meget alvorlig skadd, og har fått en varig hjerneskade. Han har lenge vært på St. Olavs hospital og er nå på en annen helseinstitusjon.

Tiltalte er sterkt preget

Rettssaken pågår i Neasalen i Sør-Trøndelag tingrett. Tiltalte sitter ved siden av sin forsvarer, og er tydelig preget. På tilhørerbenken sitter fire personer. Politiadvokat Harald Sjoner fører saken på vegne av påtalemyndigheten. Eirik Lereim er dommer og har med seg to meddommere. Bistandsadvokat Anders Hauge er ikke til stede. Han har varslet at det vil bli krevd et tosifret millionbeløp i erstatning fra tiltaltes forsikringsselskap samt 125.000 kroner i oppreisning.

Trønderbladet skrev i går at tiltalte har forklart i politiavhør at hun ikke hadde fokus på veien, og at hun ikke så at hun kjørte på 17-åringen som hadde kommet nesten over gangfeltet. Gangfeltet er på ei rettstrekning i Lundamo sentrum og det er gatebelysning. Politiadvokat Sjoner beskriver i retten ulykkesstedet.