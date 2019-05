- Vogntog kloss opp i bil på E6 på Ler

Nyheter

- En sjåfør meldte om en trailer som lå inni bakenden på bilen hans over lengre tid. Han kjørte med små barn i bilen, og synes situasjonen var ubehagelig. Han kjørte på E6 mot Trondheim, og ringte fra Ler, forteller avsnittsleder Espen Konstad ved politistasjon Sør.

Han opplyser at politiet sendte ut en patrulje for å se etter den utenlandsregistrerte traileren, men at de ikke fant traileren.

- Det er uaktsomt å kjøre for nære bilen foran, men vi vet ikke nøyaktig hvor nært dette vogntoget har vært da vi ikke har observert det, sier Konstad.

Sjåfør anmeldt av politiet på Klett Søndag klokken 17.44 opplyser politiet på Twitter at en patrulje kontrollerte en personbil. Denne bilen hadde en tilhenger lastet med en annen personbil.

Purk jaktet grisunge I Skjefstadbakkan på Leinstrand gikk det en grisunge som hadde rømt fra bingen.

Mistenker at brann i barnehage kan være påsatt Politiet er i gang med etterforskning etter brann i en barnehage.