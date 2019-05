Ny stenging av E6 i Melhus

Nyheter

For andre gang stenges et løp på eksisterende E6 mellom Melhus og Kvål for å forberede ny E6. Denne gangen er det sørgående løp mellom Melhuskrysset og Skjerdingstad, og det skjer i tidsrommmet 22 til 06 natt til tirsdag.

- Stengingen skyldes at vi må gjøre grunnundersøkelser i veilinjen. Ettersom vi uansett må stenge denne strekningen så vil Statens vegvesen, med hjelp av Peab Asfalt, samtidig gjennomføre asfaltfresing som et ledd i driften av E6 i området. På den måten blir det en natt mindre med stengt vei, noe som vi tror mange er glade for, opplyser seniorrådgiver kommunikasjon Linn Herredsvela i Nye Veier.

Stenger E6 i Melhus natt til tirsdag Nye Veier forbereder ny E6, og E6 ved Skjerdingstad blir stengt i ett felt.

Under en leverandørkonferanse opplyste Nye Veier at det blir byggestart rundt 1. oktober for ny E6 mellom Melhuskrysset og sør for Kvål sentrum.