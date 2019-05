Nå er det slutt på fødselsattest

Nyheter

Nybakte foreldre mottar en bekreftelse i Altinn på at barnet har blitt registrert med navn og fått tildelt et fødselsnummer i Folkeregisteret, opplyser Skatteetaten.

Den nye bekreftelsen inneholder samme informasjon som fødselsattesten, men vil ikke ha håndskreven signatur eller stempel. Foreldre kan imidlertid bestille en attest med stempel og underskrift på nett, dersom det er behov for dette.

Årsaken er at attestens rolle i samfunnet er kraftig redusert.

– Foreldre som trenger barnets fødselsnummer for å søke om tjenester, for eksempel barnehageplass, vil enkelt ha fødselsnummeret tilgjengelig i brevet som kommer i Altinn-innboksen, sier direktør for informasjonsforvaltning i Skatteetaten, Jørn Leonhardsen.

Digitaliseringen av attester er en del av moderniseringen av Folkeregisteret.