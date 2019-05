Komiker raljerer: - Plutselig sitter du med timeshare i Melhus, og det vil du ikke ha

Nyheter

Det var mandag i forrige uke at komikeren Halvor Johansson tok et oppgjør med trøndere direkte på Radio Rock. Melhusingene slapp ikke unna den nye komikerstjernas raljering med fylket og dets innbyggere.

- Trøndelag, fylket du ikke lenger kan reise til uten å kunne språket. Ellers inngår du avtaler du ikke visste du inngikk. Plutselig sitter du med timeshare i Melhus, og det vil du ikke ha, hamret Johansson løs.

Hardhuda folk

Det hele ble kringkastet i spalten "Ta deg sammen" i morgenshowet "Stå opp!". Under videoen, som ligger på Facebook, står det at "dette er en test i krenkelse". Johansson selv er var ganske trygg på at dette gikk hjem hos det trønderske publikummet.

- Trøndere er ganske hardhuda folk, jeg er ganske trygg på at de tok det bra. Det er andre som har blitt mer krenka, og det er andre tema som skaper mer støy. Om jeg for eksempel kødder med vaksinemotstandere, da må jeg sette av en helg etterpå, sier Johansson lattermildt til Trønderbladet.

Det er rett og slett flyten i teksten som gjør at Melhus får det glatte lag denne gangen. Han har ikke selv vært på Melhus, men mener at han kanskje burde tatt seg en tur.

- Dette er en del av en standup tekst jeg bruker i showet mitt. Det klinger så bra, timeshare på Melhus høres ut som noe man ikke vil ha. Det har vært noen i kommentarfeltet som sier at jeg må ta meg en tur til Trøndelag. Jeg kommer med showet mitt i august og september, jeg får vel høre det da, sier han og ler.

Trekker frem stereotyper

Johansson ville kødde litt med Trøndelag, etter den katastrofalt dårlige seriestarten til Rosenborg. Det ender med raljering av alle de trønderske stereotypene, som skinnvest, bart, heimert, mokasiner, Lysholmer og et bilde tå´n Ivers.

- Det var jo litt moro å kødde med Rosenborg. Men så har det vist seg at det ikke har gått så bra med laget mitt heller. Men det er det heldigvis ingen som har plukket opp, sier Johansson.

I folkeopplysningens navn bør det opplyses om at Johansson er fra Drammen, og favorittlaget er Strømsgodset. De ligger på 14. plass på tabellen, plassen over Rosenborg.