Dyre maleri til salgs i Gauldalen

Nyheter

Et raskt søk på antikviteter og kunst på Finn.no gir flere verdifulle maleri som resultat. Fire maleri til over 7.500 kroner ligger ute til salgs i Melhus og Midtre Gauldal kommuner.

Det dyreste er et oljemaleri av den sørafrikanske kunstneren Johannes Phokela, født i 1966. Bildet er prissatt til 50.000 kroner, og befinner seg i et bolighus på Gimse.

Det nest dyreste maleriet er noe eldre, malt i 1924 av G. J. Hurum. Dette har en prisantydning på 10.000 kroner, og er et landskapsbilde av Glatvedts hotell og Hønefoss kirke. Bildet befinner seg på Støren.

De to neste på lista er av trønderske kunstnere. Et stort maleri av Jarle Farmen Øien selges på grunn av plassmangel, og prisen er 9.900 kroner. Råkvåg-kunstneren Magne Sandøy står bak et akrylmaleri som selges for 7.500 kroner.

Trønderbladet skrev i februar om en kasse med tyske maltdrops fra andre verdenskrig. Denne er fortsatt ikke solgt.