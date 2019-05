- Lysgården trenger nye lokaler, og det haster

Nyheter

En bruker av Lysgården verksted på Støren tok kontakt med Trønderbladet, og tror han har mange med seg når han sier det må skje en avklaring rundt Lysgården snart. Brukerne av arbeids- og aktivitetstilbudet har ventet i mange år på et fast sted å være. Dagens lokaler i Engan skulle være midlertidige, etter at de flyttet ut av bygningen på Soknes, hvor de holdt til i mange år. Et nytt tilrettelagt sted for Lysgården har vært inn og ut av kommunebudsjettene flere ganger, og forslagene til lokalisering har også vært mange.

Tar Lysgården ut av budsjettet – At Lysgården er tatt ut av budsjettet for 2018 skyldes at de avsatte midlene ikke ble brukt i år, sier økonomisjef Brit Dragåshaug i Midtre Gauldal kommune.

- Det dryges ut for Lysgården, og det er dumt for oss som bruker stedet. Nå er det sagt at tomtespørsmålet skal utredes i løpet av 2019, men vi vet ikke hva vi skal tro. Alt er så uvisst, sier Støren-mannen.

Han har hørt spekulasjoner om at Lysgården skal fortsette å være i dagens midlertidige lokaler i Engan.

- Hvis kommunen ikke ønsker nybygg og flytting, må de uttrykke det klart, sier mannen.

Han mener det er for liten plass der de er i dag. Og lokalene er uhensiktsmessige. Lysgården driver vedproduksjon, og det er plasskrevende.

Begrensede muligheter i Lysgården Dagens situasjon ved Lysgården er ikke optimal. Trange lokaler er blant problemene.

- Hvor mener du Lysgården bør plasseres?

- Den beste ideen er Saga, der Asvo holder til. Men Snurruhagen går også an, hvis man sanerer noen bygninger. Det hadde kanskje vært mulig å få til noe ved Korsen også, sier mannen.

Lysgården har eksistert i over 30 år, og Trønderbladet har skrevet mye om hva tilbudet betyr for brukerne, og hva de produserer av nyttinge ting til glede for innbyggerne.

