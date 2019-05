Melhus tok kretsmesterskapet i speiding

Nyheter

I helga møttes speidere fra hele Trøndelag til fredelig dyst på Midtsandtangen i Malvik.

Over 50 patruljer med små og store stilte. «Trønderspeidere i friluft» - TSF- kalles arrangementet, og frilufta var full av varme, vind og sol.

Lederne utestengt

TSF arrangeres hvert år den siste uka i april. Under dette arrangementet skal speiderne i patruljer prøves i ulike disipliner. De skal greie seg selv hele helga, så lederne er stengt ute fra selve konkurranseområdet. På lørdag, etter flaggheis begynte de med 100 spørsmål, som omfatter speiderhistorie, samfunnsfag og praktiske teorispørsmål. Så deler patruljen seg, slik at to av dem løper en orienteringsrunde mens resten løser teorispørsmål om kart og orientering.

Videre har de en praktisk oppgave, denne gangen måtte de bruke snekkerferdighetene sine.

Matoppgaven

Den siste store utfordringen på lørdag er matoppgaven. Da må de lage en treretters middag på gassbluss, og vise dommerne at de har alt på stell med kokeferdigheter, hygiene og oppvask.

Piggsvinpatruljen fra Melhus lå på andreplass etter første dag, og på søndag hadde de rundløype. Under førstehjelp måtte de behandle øksehugg i leggen, videregåendeelever – rovere på «speidersk»- hadde sminket noen veldig realistiske sår der lekeblodet fløt. Videre hadde de naturkunnskap, der de måtte kjenne igjen både planter, fisker og dyr. På praktisk oppgave måtte patruljen bygge et tørkestativ.

Til slutt kom Løvepatruljens hemmelige oppgave, der de måtte spleise sammen tau. Akkurat på denne oppgaven fikk Piggsvinpatruljen fullt hus, og fikk dermed Vandreskjoldet med seg hjem for et år. Melhus stilte med tre patruljer i den store konkurransen, og med to i småspeiderne sin. Der fikk Revepatruljen så mange poeng at de kom på tredjeplass.

Håper alle har blitt litt tryggere i naturen Arne Skarsem håper friluftsskolen hjelper unge til å bli tryggere til å ferdes i naturen. –De aller fleste har jo naturen rett utenfor døra si, og det er viktig at de kan å bruke den.

Alt i alt bodde det mange speidere der i helga, og mange vanlig besøkende fikk se speiding på nært hold mens de besøkte de fine uteområdene som er der.

Melhus speidergruppe deltok altså med fem patruljer, og hadde flere rovere og ledere med som nattvakter, beredskapsvakter og dommere. Nå må Piggsvinpatruljen belage seg på å møte til NM i speiding.

Melhus speidergruppe arrangerer Friluftsskole i sommer, og da vil de to jentene fra piggsvinpatruljen være med som instruktører sammen med flere ungdommer.