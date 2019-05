Trond Giske: Mottatt med stående applaus

Nyheter

- Jeg har opplevd omtanke hele veien i Trøndelag, sier Trond Giske til Trønderbladet før han går på talerstolen på Støren.

Stående applaus

Hovedtaler under 1. mai-frokosten på Støren var tidligere statsråd Trond Giske, og da han kom inn på Støren vegkro, reiste de rundt 90 frammøtte seg og ga ham stående applaus. Trond Giske framsto som smilende og opplagt, og han kom fort i prat med både partileder Gunn Randi Enodd og ordførerkandidat Trude Heggdal som begge satt ved samme bord under frokosten. Han sendte også en hilsen til tidligere ordfører Erling Lenvik.

Det var partikontoret som tilbød Midtre Gauldal Arbeiderparti å få Trond Giske på besøk. Giske er på 1. mai taler i Ålen, på Støren og til slutt på Hovin. Ifølge Giske passet det med Trøndelag som arena på 1. mai av familiære grunner.

- Det er kjempehyggelig foran kommunevalget å få komme hit til Støren, og det er viktg at mange er engasjerte, sier Giske til Trønderbladet.

Arbeiderpartiet mistet ordførervervet til Senterpartiet, og partiet har en klar ambisjon om å kapre det igjen til høsten.

Trond Giske 1. mai-taler på Hovin Hovin arbeiderlag satser på at Trond Giske kan bli et stort trekkplaster under 1. mai-arrangementet.

- Full vigør

Giske sier til Trønderbladet at han føler at han er tilbake igjen.

- Jeg er i full vigør foran den viktige valgkampen, sier Giske som har opplevd mye oppmerksomhet etter varslene som kom mot ham.

- Har det vært ei tung tid?

- Jeg vil ikke kommentere noe rundt det. 1. mai er en festdag, sier Giske.

- Angrer du på noe av det du har gjort tidligere?

- Jeg vil ikke kommentere på noe, sier Giske.

Giske vil i stedet fortelle om da han var i AUF og var på Støren for å delta på en debatt på den videregående skolen for å få vekk egenandelen på skoleskyssen.

- Det var en viktig sak for AUF og ga oss et godt resultat ved valget, sier Giske som også kom inn på dette poenget i talen.

I talen kom han også inn på arbeiderpartihøvdingen Martin Tranmæl fra Melhus.

- De lærte oss at det er mulig å vinne fram selv om de på toppene er uenige, sa Giske.

- Nyanser

Ordførerkandidat Trude Heggdal sier at det er helt supert å ha Giske som taler på Støren, og at det er artig at det kommer en trønder.

- Jeg fikk litt andre nyanser på saken etter programmet "Mitt lille land" på TV2. Jeg tror det er riktig av ham å komme ut og treffe velgere, og jeg tror det er lettere for ham å komme tilbake nå når han har fått sagt sin versjon. Det blir intet bål uten ild. Men på den andre siden handler det om dimensjonen på ilden, sier Heggdel som legger til at hun nylig har kommet inn i politikken.

Partileder Gunn Randi Enodd forteller at det var uvanlig stort oppmøte under 1. mai-frokosten, og hun tror mange kom for å høre Trond Giske.

- Vi setter stor pris på å få Giske, og han er en dyktig og stor taler, sier Enodd.

