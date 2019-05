Takket for støtten

Nyheter

- Det er et utrolig oppmøte. I Ålen kom det 250 mot 100 på en vanlig 1.mai-frokost, 90 kom på Støren og 160 her på Hovin. Jeg håper at dette handler om oppsving for Arbeiderpartiet og litt fordi jeg kom som taler. Jeg blir varm om hjertet av å være med på dette, og jeg føler at dette er mitt folk, sier Trond Giske til Trønderbladet under 1.mai-arrangementet til Hovin arbeiderlag.

Stormfull tid

Giske legger ikke skjul på at det har vært ei stormfull tid.

- At folk går mann av huse, betyr mye for meg og gir meg inspirasjon, sier Giske.

Den omstridte Ap-politikeren forteller at han har tenkt mye, men at han ikke har noen planer om å gi seg som politiker.

- Sakene og det jeg brenner for er drivkrafta. Jeg har mye utgjort for å skape et nytt samfunn, forklarer Giske.

I talen tok han opp Ap-saker som kampen mot ufrivillig deltid, salg av statlige selskaper og det sosiale spleiselaget.

Svein Hovin, leder i Hovin arbeiderlag, hadde håpet på godt oppmøte under kveldsarrangementet i Hovin samfunnshus. Men at det skulle komme så mange, gjorde også ham oppriktig forbauset. I all hast ble det laget mer mat for å mette alle.

Stemninga under arrangementet var god med munter stemning under åresalget. Horg musikkorps spilte og det var allsang.

- Litt krevende periode

Ordfører Gunnar Krogstad holdt appell, og han kom inn på at det er noen år siden han var med i ungdomslaget og parolene skulle lages. Da møttes medlemmene av ungdomslaget 30. april og det ble raske beslutninger om hva parolene skulle være.

- For oss som bor på bygda er fellesskapet helt avgjørende. Vi stiller opp for hverandre. Jeg vil benytte anledninga til å takke for all støtte jeg har fått. Det har vært en litt krevende periode. Jeg tror vi alle kan bli flinkere til å gi oppmuntring. Min oppfordring er at vi tar vare på hverandre og bygger fellesskap, sa Krogstad som selv er fra Hovin.

Krogstad ble som kjent vraket to ganger som ordførerkandidat, og i stedet ble Per Olav Skurdal Hopsø valgt som partiet ordførerkandidat. Hopsø var ikke til stede under arrangementet på Hovin, men deltok på 1.mai-frokosten på Kvål og under arrangementet til Melhus arbeiderlag.

